Lixão de Mâncio Lima pega fogo e bombeiros tentam controlar chamas

Nesta quinta-feira, 9, um incêndio atingiu o lixão controlado de Mâncio Lima e os bombeiros atuam no local para debelar as chamas. Ainda não há informação sobre as causas do fogo.

O comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Josadaque, diz que até agora 18 mil litros de água já foram utilizados no local. ” Ainda não é possível falar da causa do incêndio”, cita.

O secretário de Meio Ambiente e Turismo de Mâncio Lima, Rosaldo Marques, acredita em incêndio criminoso. “Nosso engenheiro florestal e os brigadistas foram os primeiros a chegar ao local e em seguida acionamos os Bombeiros. Já registramos um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para identificar o autor do incêndio”, relata.

Rosaldo acrescenta ainda que duas máquinas da prefeitura são usadas como apoio para o trabalho dos Bombeiros, aterrando o lixo, evitando a propagação das chamas. O gestor ambiental explica que no local são feitas limpeza e aterramento dos rejeitos semanalmente e que a estrutura deverá em breve, dar lugar a um aterro sanitário.