Lixão controlado de Mâncio Lima pega fogo e Bombeiros e Brigadistas controlam as chamas

Na última quinta-feira, 9, um incêndio criminoso atingiu o lixão controlado de Mâncio Lima e os bombeiros atuaram junto com os Brigadistas e a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo no local para debelar as chamas. Ainda não há informação sobre as causas do fogo porém, tudo indica ter sido uma ação criminosa.