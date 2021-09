Líderes caminhoneiros vão à Justiça contra Bolsonaro por causa de atos do 7 de Setembro

- Publicidade-

O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e Celetistas e mais duas entidades que representam os motoristas de caminhão entraram na manhã de desta terça-feira com uma ação civil pública na Justiça Federal contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a União e 30 militantes bolsonaristas. A informação é do colunista Chico Alves, do portal UOL.

Segundo a publicação, o objetivo é a adoção de “medidas de cessação, reparação e indenização” por danos patrimoniais, “extrapatrimoniais” ou morais que aconteçam nas manifestações deste 7 de Setembro.

Os líderes caminhoneiros pedem decisão em caráter liminar para impedir agressões e demonstrar que são passíveis de responsabilização e reparação. “Permitir a perpetuação de manifestações presidenciais públicas com conteúdo antidemocrático, como as apontadas na presente petição, é tolerar erosão dos valores constitucionais caríssimos, com efeitos que permanecerão no seio social ainda por décadas”, diz o texto, a que a coluna teve acesso.