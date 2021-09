LEVOU SURRA: Homem apanha a vassourada da ex após levar mulheres para dentro de casa

- Publicidade-

Nesta sexta-feira (17) a Polícia Militar prendeu uma mulher de 52 anos que agrediu a vassourada o ex-marido de 53 anos em uma casa no bairro Igarapé, zona Leste de Porto Velho (RO).

O homem muito lesionado informou à polícia que a acusada descontrolada por ciúmes invadiu a residência e com um cabo de vassoura o agrediu em diferentes partes do corpo. A acusada afirmava que mesmo estando separada do homem não aceitava que ele levasse outras mulheres até a residência, pois o imóvel também é dela.

A vítima disse que em nenhum momento reagiu e apanhou calado da ex-mulher. Quando a PM chegou ainda encontrou a acusada bastante exaltada.

Ela recebeu voz de prisão e foi apresentada na Central de Polícia para as medidas cabíveis que o caso requer.