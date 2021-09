Lateral Danilo elogia campanha do Brasil nas Eliminatórias

- Publicidade-

O lateral Danilo afirmou que está mito feliz com a campanha do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2022 (Catar), com 100% de aproveitamento em sete partidas, o que garante à seleção a liderança da competição com 21 pontos.

“É muito difícil qualquer seleção do mundo ficar sem 11 selecionáveis, a maioria titular, e ainda assim conseguir resultados. Isso tem que ser valorizado”, declarou o lateral da Juventus (Itália), em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (7), destacando o fato de o técnico Tite não poder contar com todos os jogadores considerados titulares, entre eles atletas que atuam no Campeonato Inglês.

Ao ser pergunta sobre a expectativa para o jogo contra o Peru, o próximo desafio do Brasil nas Eliminatórias, Danilo falou que não dá para esperar facilidade: “Apesar de o Brasil ter vencido a maioria dos confrontos [com os peruanos], é uma equipe que nos dificulta muito, porque tem a posse de bola, os jogadores jogam com passes muito curtos, é difícil de pressionar. É uma seleção que nos causa muitas dificuldades”.

Após a entrevista concedida por Danilo, a seleção brasileira realizou seu último treino em São Paulo antes de seguir para Recife, onde enfrenta o Peru na próxima quinta-feira (9), a partir das 21h30 (horário de Brasília) na Arena Pernambuco.