Ladrão de registros de água é preso no Nova Esperança

Após furtar os registros de água de várias residências na Rua Terra, no bairro Nova Esperança, o homem foi preso pela polícia militar.

Ele furtava os registros para tirar o cobre, material comercializado em ferro velho.

Segundo os policiais do 1° Batalhão, só hoje, sábado, 10, o indivíduo já tinha feito vários furtos. Com a descrição das características do rapaz, a policia realizou várias rondas pelo bairro e por volta das 21:40h, conseguiu efetuar a prisão. Em um saco, ele carregava apenas um registro, resultado de sua última investida.

A vítima, identificou o ladrão, pois chegou a vê-lo em ação e acionou rapidamente a polícia, que já estava próximo do local.

Ele foi trazido para a Delegacia de Flagrantes e a vítima irá representar contra o mesmo.

Registros de água, bombas de água e fios de alta tensão, são alguns do objetos mais furtados na calada da noite, por conta do valor pago pelo cobre, nos chamados ferros velhos.