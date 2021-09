- Publicidade-

Na noite desta quarta feira, 1, um ladrão ainda não identificado tentou roubar um homem no Bairro Cohab em Cruzeiro do Sul e esfaqueou a vítima. Um policial civil que passava na hora , tentou intervir efetuando disparos de arma de fogo.O autor do delito conseguiu se evadir e as guarnições da Polícia Militar estão em busca do homem.

Mais informações em breve