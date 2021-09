Justiça recebe denúncia contra policial penal que tentou entrar com droga em presídio no AC

Agora réu no processo, ele responde pelo crime de tráfico de drogas. O G1 entrou em contato com o advogado do policial, Iocidney de Melo Ribeiro, mas ele afirmou que, como o caso está em segredo de Justiça, não iria se manifestar.

Com Morais, a polícia encontrou 13 volumes de maconha, escondidos no coturno, pesando cerca de 600 gramas. A prisão dos policiais foi feita por uma equipe da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Os dois estão presos na Unidade Prisional 4, em Rio Branco.

Ao receber a denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), o juiz da 3ª Vara Criminal, Raimundo Nonato, afirmou que foram evidenciadas, em princípio, a materialidade e autoria do crime.

Ainda na decisão, o magistrado determinou que seja marcada, com urgência, a audiência de instrução e julgamento e deu ainda um prazo de cinco dias para o MP-AC se manifestar a respeito do pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do policial.

O juiz também oficiou o delegado responsável pelo inquérito policial para que conclua a perícia nos celulares que foram apreendidos na operação. Também na decisão, foi autorizado que a defesa tenha acesso ao caderno de anotações apreendido pelos agentes da Denarc. Foi negado o pedido para que seja juntado ao processo as imagens de câmeras de segurança.

Prisão

Logo após a prisão dos policiais, o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Arlenilson Cunha, disse que a Polícia Penal tinha recebido informações e estava suspeitando da ação dos dois servidores. Foi então que repassaram a informação para a Polícia Civil, que iniciou as investigações e conseguiu flagrar a dupla.

“Infelizmente, não é uma notícia agradável, no entanto, isso traz o sentimento de dever cumprido dos bons policiais, daqueles que zelam pela segurança, pela ordem pública. As instituições vão estar sempre trabalhando em conjunto para combater o crime organizado e aqueles também que utilizam de informação privilegiada, que teriam que combater a entrada de ilícitos e estão aí, de certa forma, favorecendo. Vamos continuar combatendo qualquer tipo de desvio de conduta de policiais penais e servidores que, porventura, se deixe levar”, afirmou Cunha.

Após a prisão, os policiais civis foram até a casa de um dos investigados e, no local, foram apreendidos R$ 15 mil em espécie e uma pistola calibre 380, além de três celulares e um carro.