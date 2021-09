Justiça do Acre condena a mais de 100 anos de prisão assassinos do casal do Belo Jardim

- Publicidade-

Após um ano e oito meses, a justiça acreana condenou três dos cinco acusados pela morte do casal Cosmo Ribeiro, 43, e Tereza Santos, 64, que foram assassinados em janeiro do ano passado. O crime provocou repercussão, já que Tereza era sogra de Semírames Dias, que à época era secretária de fazenda do governo do Acre.

Os acusados foram condenados a mais de 100 anos de prisão. De acordo com as investigações, o casal foi morto a tiros e golpes de facão porque Cosmo não aceitava as determinações da facção criminosa que atuava em seu bairro.

Marciano Marinho pegou 40 anos de prisão; Antônio Eliel de Sousa Gomes foi condenado a 30 anos e Jefersson Almeida da Silva a 40 anos de reclusão.

Já Francisco Almeida da Silva e Alisson Souza de Olinda foram inocentados pela justiça. o MPAC entrou com recurso contra as absolvições.