Junina Pega-Pega promove Arraial da Saudade, neste fim de semana

A quadrilha Junina Pega-Pega, atual campeã municipal, promoverá, neste sábado, 2 de outubro, na Praça Primavera, bairro Manoel Julião, o 8º Arraial da Saudade, edição Os Donos da Festa. A ação tem como objetivo, além de arrecadar recursos para a realização da temporada 2022, promover a cultura junina na cidade.

O diferencial desse arraial será a realização concurso das categorias: noivos, rei, rainhas, rainha G e combate. Na ocasião, haverá bingo, música com Ferdiney Rios, comidas típicas, apresentação da Miss Acre Gay 2021 e da Junina Pega-Pega.

O evento, que será realizado dentro do arraial Julião Folia, contará com a cobertura e apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Portal Ispia, Jimy Juruna, Associação dos moradores do Manoel Julião, Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), sorveteria Zero Grau e Pensão da Mamãe.

“Em 2021, a junina completou 25 anos de fundação, infelizmente, não comemoramos com uma grande temporada como gostaríamos. Mas temos fé que tudo isso passará e ano que vem estaremos todos aproveitando as noites de São João como sempre fizemos”, finaliza Rosy Marry, coordenadora do grupo.