Jovem que teve 95% do corpo queimado em ramal de Mâncio Lima está em estado gravíssimo

O trabalhador rural Josué de Souza Amaral, de 20 anos, que teve 95% do corpo queimado após um acidente doméstico com uma lamparina dentro de casa, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, em estado gravíssimo.

Após quase uma semana do acidente com uma lamparina que causou uma explosão na casa onde ele morava com o pai no Ramal Bom Vento, que fica entre os municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, no último dia 13, ele ainda aguarda para ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco.

O jovem ficou com 95% do corpo queimado, após a casa dele explodir. Amaral segurava uma lamparina, já que a casa onde morava não tinha energia elétrica e, sem saber, foi até um quarto onde havia gasolina quando a explosão aconteceu.

“Ele está na UTI, o estado dele é grave porque queimou muito e minha maior preocupação nesse momento é que ele não chegue a tempo de fazer o tratamento. É uma aflição, mas tento me manter confiante porque sei que aqui o pessoal do hospital está fazendo o melhor por ele”, resumiu a mãe do jovem que acompanha ele no hospital, Ioneda Souza.

A transferência de Amaral ainda não aconteceu porque ele precisa de uma UTI de isolamento. Segundo a coordenadora da Regulação de leitos da saúde do estado, Nadine Lopes, no Pronto Socorro da capital há apenas duas unidades na modalidade de isolamento e todas estão ocupadas, Ela garantiu que uma delas já está sendo preparada para receber o jovem.

“Ele tem necessidade de um leito com isolamento devido o fato de estar muito queimado. O único hospital que recebe aqui em Rio Branco é o PS e a gente não teve esse leito ainda, mas acredito que até amanhã [segunda-feira, 20] a gente consiga trazê-lo, pois ele que precisa ficar sozinho por conta das bactérias. Como ele está sem pele, a possibilidade de pegar bactérias é muito maior. Toda UTI tem de um a dois leitos de isolamento, mas sempre estão ocupados e estamos tentando o isolamento para ele”, disse Nadine.

A mãe de Amaral falou que ainda conversou com o filho no dia do acidente, ele esteve na cidade de Mâncio Lima, onde morava com ela, e pediu ajuda dela com uma cesta básica e depois retornou para a zona rural, para onde tinha se mudado para morar com o pai, e horas mais tarde aconteceu a explosão.

“Na segunda [13] de manhã ele passou no meu trabalho e foi embora. O acidente ocorreu por volta das 19h, mas, depois disso, eu não sei mais o que aconteceu como foi exatamente que a explosão aconteceu. Só ele quando puder, vai explicar os detalhes”, disse.

O G1 entrou também em contato com a secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e foi informado, por meio de nota, que o órgão está tomando todas as providências para agilizar o processo de transferência do jovem até a capital acreana. Veja a nota mais abaixo.

Josué aguarda por um leito de isolamento na UTI do PS em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Rede de apoio

Amaral foi morar com o pai recentemente no ramal e por isso não sabia da gasolina armazenada. Eles perderam tudo. A professora Camila Melo, que é coordenadora no ramal onde o acidente ocorreu, disse que não conhece a família, mas que quando ficou sabendo do acidente resolveu se unir a outras pessoas e pedir ajuda, pois eles perderam tudo.

“Nosso objetivo, hoje, é arrecadar tanto objetos pessoais, porque ele perdeu tudo, como financeiro também porque ela vai viajar com ele e a gente sabe que quando sai da nossa casa e vai para outro lugar, gasta muito e eles são de família bem carente. Então, me sensibilizei, eles fazem parte de uma das comunidades que eu atendo e conheço a realidade por isso fiquei bem sensibilizada”, contou.

Camila disse ainda que conseguiram a ficha dele para tentar conseguir os documentos e também tentam fazer um PIX para a mãe poder receber as doações.

“Nosso único desafio agora é criar um PIX pra ela, porque ela só tem uma poupança e estamos tentando ajudar. Então, fizemos um post nas redes sociais e estamos divulgando”, acrescentou.

Acidente

A suspeita é de que o fogo tenha começado após ele pegar a lamparina e colocar ao lado da cama, onde tinha um galão de gasolina próximo e não sabia. Depois de começar o fogo, Amaral ainda tentou salvar objetos de dentro de casa, mas acabou queimando quase todo o corpo.

Isaías Amaral, pai do jovem, disse que não estava em casa no momento e que o filho estava sozinho e um vizinho avisou que o fogo tinha consumido a casa e que ele estava queimado.

“Eu estava assistindo o jornal na casa do vizinho, quando chegaram e disseram que a casa tinha pegado fogo e ele estava lá jogado. Quando cheguei, a casa estava terminando de pegar fogo e ele só bolava na palha da bananeira”, contou.

O pai do jovem disse ainda que para retirá-lo do ramal, que é de difícil acesso, para a cidade, parte do trajeto foi feito em um rede, até chegar na casa de um vizinho com um carro. Após isso o jovem foi levado pela estrada até chegar em um ponto onde uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aguardava. Eles chegaram ao hospital por volta de meia noite.

Nota da Sesacre

A secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do setor de tratamento fora de domicílio da regional do Juruá, informa que todos os trâmites estão sendo realizados para garantir o atendimento necessário ao paciente.

Informa, ainda, que todos os procedimentos são realizados para garantir a segurança do paciente.

Manuela Cameli

Gerente do TFD do Juruá.