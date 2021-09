Jovem que ficou com 95% do corpo queimado em acidente com lamparina é transferido para Rio Branco

- Publicidade-

Após oito dias à espera de uma UTI de isolamento em Rio Branco, o jovem Josué de Souza Amaral, de 20 anos, que teve 95% do corpo queimado após um acidente doméstico com uma lamparina no interior do Acre, foi transferido no início da tarde desta quarta-feira (22). O estado de saúde dele continua grave.