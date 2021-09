Jovem é encontrado ferido em casa após tentativa de homicídio na região do Vitória

- Publicidade-

Jobson da Silva Marques, de 23 anos, foi vítima de tentativa de homicídio. O crime aconteceu na noite de terça-feira, 28, na região do bairro Vitória, em Rio Branco, mas somente na manhã desta quarta-feira, 29, Jobson foi socorrido. Ele foi encontrado em casa por familiares com duas perfurações de arma branca.



A ambulância de suporte avançado do SAMU foi acionada e conduziu a vítima ao Pronto Socorro. De acordo com o médico do SAMU, Renato Attilio, o estado de saúde da vítima é estável.

A tentativa de homicídio será apurada pela Polícia Civil.