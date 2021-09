- Publicidade-

Vítima foi encontrada neste domingo (26) por moradores de Sena Madureira. Corpo estava boiando junto de motocicleta no Igarapé Catiano.



Jovem é achado sem vida em igarapé no AC e polícia acredita em acidente de trânsito

Moradores do município de Sena Madureira, no interior do Acre, encontraram neste domingo (26) o corpo do jovem Alexssandro Lopes de Souza, de 24 anos, boiando no igarapé Catiano, na rua Siqueira Campos.

Por volta das 6h deste domingo, a Polícia Militar da cidade recebeu a informação de que o rapaz apareceu boiando junto de uma motocicleta e capacete. Segundo o tenente da PM, Fábio Diniz, a suspeita é que a morte de Souza foi causada por um acidente de trânsito.

“Ele estava com corpo quase que totalmente coberto pela água. A PM acionou a Polícia Civil para que fosse feito isolamento do local, foi retirado o corpo, com rigidez cadavérica bem avançada, o que dá a presunção de que estava próximo de completar 24h”, disse o tenente.

Tanto o corpo da vítima como a motocicleta foram retirados do igarapé. A suspeita é que o rapaz tenha perdido o controle do veículo, batido com a cabeça no barrando do igarapé e caído inconsciente na água.

Após a remoção, o corpo da vítima deve ser levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para passar pelos devidos exames cadavéricos.

“Infelizmente foi um acidente fatal, a gente sempre orienta com relação à questão da embriaguez e direção de veículos, e também sobre imprudências no trânsito. Não sabemos se essa vítima estava embriagada, mas possivelmente foi uma falta de atenção que fez com que perdesse a vida”, finalizou Diniz.