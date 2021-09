JOVEM DE 22 ANOS DEGOLA AVÓ E ESFAQUEIA CRIANÇA DE 11 ANOS EM PORTO VELHO

RONDONIAGORA

Cleiton Passos Feijó, de apenas 22 anos está sendo procurado pela Polícia acusado de ter matado a própria avó, Adélia Fernandes Feijó, 64 anos com uma facada no pescoço, enquanto a mulher dormia.

Ele estava drogado, tentou abusar sexualmente de uma prima e após esfaquear a avó ainda tentou matar um primo, de 11 anos, que levou uma facada também no pescoço. Os brutais crimes aconteceram na Rua Antonio Violão com Felipe dos Santos, Bairro JK, na Zona Leste de Porto Velho, por volta das 4h3min desta segunda-feira.

Segundo apurou a Polícia, Cleiton chegou drogado em casa e queria abusar da prima. A menina rejeitou e correu gritando. Ele entrou no quarto da avó, que dormia e a degolou. Um primo que acordou com a gritaria e passava pela porta foi atacado com uma facada no pescoço. A menina avisou vizinhos, que chamaram a PM, mas o acusado fugiu..