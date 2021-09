Jovem de 18 anos morre após passar mal em treino de muay thai em Manaus

- Publicidade-

Um jovem de 18 anos morreu na noite de terça-feira (14) após passar mal durante um treino de muay thai, em Manaus, capital do Amazonas. Ele foi atingido na região do tórax durante um exercício e precisou ser socorrido. As informações são do UOL.

Jonathan Bentes de Almeida fazia uma aula na academia “Thai Roots-Muaythai”, especializada na arte marcial, e chegou a ser submetido a tentativas de reanimação, mas ele acabou não resistindo.

À polícia, o pai do garoto disse que ele não tinha o costume de frequentar a academia. Segundo relatos nas redes sociais, praticantes da arte marcial indicaram que teria sido a primeira aula que Jonathan havia feito. A informação será averiguada durante as investigações.

Em seu perfil no Instagram, a academia lamentou a morte do jovem, e disse que ele começou no estabelecimento fazendo parte de um projeto social.