Jovem de 18 anos é presa com drogas pelos Policiais do GIRO no bairro Ayrton Sena

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da Guarnição do GIRO na tarde desta segunda-feira , 20, estava em patrulhamento pelo bairro Ayrton Sena, quando foi informado por populares que haveria uma cidadã realizando venda de drogas naquela região.

Ao chegar no endereço citado, a polícia avistou uma cidadã com as características informadas e ao realizar a abordagem foi encontrado com a ela várias substâncias aparentando ser entorpecentes.

Em poder da jovem , de 18 anos, a polícia encontrou maconha, skank, cocaína, pasta base de cocaína e uma quantidade de dinheiro.

Diante dos fatos a mulher não resistiu e recebeu voz de prisão.

Ela e o material , foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e entregue para a PC para as devidas deliberações alusivas ao acontecimento.