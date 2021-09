Jornal Amazôia em Revista destaca seca do Purus entre Boca do Acre e Pauini

- Publicidade-

O período de seca que castiga a região do alto Purus foi destaque do jornal Bom Dia Amazônia, da Rede Amazônica, transmitido diretamente da capital do Amazonas, Manaus. A matéria que destacou a dificuldade de navegação e desabastecimento do município de Pauini, que depende desse modal de transporte, foi ao ar na última segunda-feira (13).

A reportagem falou de Boca do Acre, como o primeiro município do Amazonas da calha do Purus, mas focou especialmente em Pauini, que depende quase que exclusivamente do rio Purus, principalmente para o abastecimento de gêneros de primeira necessidade.

A matéria mostrou o baixo nível do Purus, que exibe obstáculos como paus e pedras, alojados no leito do manancial, que torna a navegação difícil e perigosa. O noticiário conversou com um dos proprietários de embarcações, que comentou a respeito das estratégias adotadas por eles para não deixar faltar principalmente o alimento na cidade vizinha de Boca do Acre.

Ainda de acordo com o barqueiro, as viagens que normalmente demoram de 13 a 18 horas, agora precisam de pelo menos 72 horas para serem concluídas, exigindo dos comandantes muita habilidade para desviar do que está posto nas águas pela própria natureza.