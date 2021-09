Jordão, Porto Walter e Santa Rosa do Purus têm o gás de cozinha mais caro do Acre; botija de 13kg sai por R$ 140 e 150

- Publicidade-

A situação do acreano não está fácil, pior ainda é para quem mora nos municípios isolados como Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus. O preço da botija de gás de 13 kg bateu recorde essa semana em Jordão. Está custando R$ 140. O mesmo acontece em Porto Walter. Em Santa Rosa do Purus, não sai por menos que R$ 150. Em Marechal Thaumaturgo, R$ 135.

O Notícias da Hora pesquisou o preço da botija de 13 kg nas principais cidades do Acre. Em Cruzeiro do Sul, não sai por menos de R$ 115 para retirar no local e R$ 120 para entregar na residência.

Tarauacá e Feijó e Sena Madureira o botijão de 13 kg está um pouco mais em conta que em Cruzeiro do Sul, R$ 115 para a entrega e retirada no local.

Já no Alto Acre, em Brasileia, o preço do gás de cozinha sai por R$ 120.

Em Rio Branco, o preço varia entre R$ 107 a R$ 110 nas distribuidoras locais.