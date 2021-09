Jenilson Leite participa de ação de saúde no Irineu Serra: “É sempre uma alegria dar nossa colaboração como médico”

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) dedicou o sábado (19) à sua profissão de médico e realizou mais uma ação de saúde, que tem sido frequente em seu atual mandato, assim como foi no primeiro.

- Publicidade-

A convite da presidente da Associação de Moradores do Irineu Serra, Joana D’arc, o infectologista e sua equipe atenderam moradores do bairro, localizado no primeiro distrito de Rio Branco. “Mais uma oportunidade de estar contribuindo para a população do nosso estado”, disse o deputado.

Os atendimentos foram realizados na Igreja do Evangelho Quadrangular, em parceria com a Secretaria de Saúde de Rio Branco e a Secretaria de Meio Ambiente. Por lá foram realizados atendimentos em clínica geral, infectologia, testes rápidos, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e coleta para o PCCU, além de vacinação contra o Covid-19.

“É sempre uma alegria a gente poder auxiliar, vir até os bairros e dar nossa colaboração como médico, ouvir as demandas do nosso povo enquanto deputado. Sou grato também à parceria da Secretaria de Saúde. Com união é possível contribuir para o bem-estar de nossa comunidade, como fizemos hoje”, concluiu o parlamentar.

O pastor Francivaldo Barros destaca que é um privilégio para os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular recepcionar a ação social de saúde no templo da entidade religiosa e destacou que muitos pacientes, que há meses esperavam por um atendimento em hospitais da Capital, estavam tendo a oportunidade de recebê-lo. “Nós estamos tendo um privilégio muito grande de poder está recepcionando esse trabalho que tem trazido inúmeros benefícios à comunidade e promovendo um atendimento de qualidade na área de saúde, que nós sabemos o quanto é precária no Acre. Pois estamos vendo ele fazer exames nas pessoas, sendo que elas esperavam há meses na Fundhacre e não conseguia atendimento para suas necessidades. E graças a Deus, hoje estamos vendo muita gente beneficiada com esse trabalho”, afirma o líder da igreja.

Seu Odair, morador do km 7 da Estrada de Porto Acre, participou da ação de saúde e elogiou o trabalho que o deputado faz nas comunidades. “Eu admiro bastante o trabalho do Dr. Jenilson, porque se todos os deputados fizessem o que ele faz, a população não vivia morrendo dentro dos postos de saúde e dos hospitais. Por isso prestigio o trabalho dele, porque é uma pessoa do bem, que sempre ajuda a população”, afirmou.