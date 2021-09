Japonesas de 107 anos são as gêmeas mais velhas do mundo, diz livro dos recordes

- Publicidade-

De acordo com o Live Science, o recorde anterior também era de dois irmãos japoneses: Kin Narita, que faleceu aos 107, e Gin Janie, que viveu um ano a mais. Porém, eles viveram, ao mesmo tempo, por 107 anos e 175 dias, tempo já superado por Sumiyama e Kodama.

A equipe do Guinness informou que as irmãs moram em lares de idosos em cidades diferentes e foram presenteadas com seus certificados pela equipe de atendimento domiciliar. Elas nasceram em uma grande família, composta por 11 filhos no total, segundo a agência de notícias Associated Press.

Após a escola primária, Kodama mudou-se para Kyushu, no sul do Japão, para trabalhar como empregada doméstica, enquanto Sumiyama permaneceu em Shōdoshima. A dupla ficou 70 anos se vendo muito raramente. A partir do 70º aniversário, as irmãs se reconectaram e passaram a fazer peregrinações juntas.

Segredo da longevidade

Genética, meio-ambiente e estilo de vida são fatores que influenciam no tempo de vida de uma pessoa, conforme aponta o NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA).

Cientistas dizem que o tipo de dieta e a prática de exercícios desempenham um papel importante nos primeiros 80 anos de vida, após os quais fatores genéticos se tornam cada vez mais relevantes para manter uma pessoa saudável à medida que envelhece.

Entre os fatores genéticos que foram associados a uma expectativa de vida mais longa estão variantes nos genes ABO, CDKN2B, APOE e SH2B3. Descobriu-se que essas variantes são mais comuns em centenários do que em pessoas com expectativa de vida média. Outro estudo recente descobriu que centenários podem ter bactérias intestinais especiais que ajudam a evitar infecções.

Também no Japão está Kane Tanaka, a pessoa mais velha atualmente viva, aos 118 anos, de acordo com o livro dos recordes mundiais.