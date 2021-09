Ivermectina para COVID-19 pode ter causado duas mortes nos EUA

- Publicidade-

Uma onda de desinformação divulgando o vermífugo ivermectina como um tratamento da Covid parece não dar sinais de diminuir. Autoridades do estado norte-americano do Novo México informam que o uso indevido do medicamento contribuiu para pelo menos duas mortes.

As autoridades de saúde federais americanas alertaram repetidamente os pacientes da Covid para não tomarem o medicamento, que é um medicamento antiparasitário mais comumente usado nos Estados Unidos em gado e, em doses menores, para tratar piolhos em pessoas. Mas esses avisos fizeram pouco para conter a popularidade da droga em alguns locais daquele país.

Os centros de controle de intoxicações do Novo México também viram um aumento acentuado nas ligações sobre a droga – 24 casos desde novembro de 2020, em comparação com dois entre janeiro e novembro de 2019, disseram autoridades de saúde estaduais. Quatorze dos casos deste ano foram hospitalizados após tomar a droga, e dois deles morreram, informou o estado na semana passada

Os dois pacientes que morreram – aos 38 e 79 anos – tinham Covid-19 e tomaram ivermectina em vez de tratamentos comprovados como anticorpos monoclonais. As autoridades sanitárias relatam que a droga contribuiu para as duas mortes, causando insuficiência renal em um dos pacientes.

O uso indevido do medicamento pode causar sonolência, tontura, tremores ou até mesmo coma. Ela atinge o sistema nervoso, e se o paciente tomar uma dose alta o suficiente, tem dificuldade em sair do cérebro, promovendo os efeitos colaterais.

Fonte: The New York Times. Sept 26, 2021.