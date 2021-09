Irregularidades ocorridas na Delegacia de Cruzeiro do Sul são alvos da Corregedoria

- Publicidade-

Possíveis abusos e irregularidades ocorridas dentro da Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul serão apurados por meio de uma correição que será realizada no período de 21 a 23 de setembro. A determinação partiu do corregedor-geral da Polícia Civil, Fabrizzio Leonard da Silva Sobreira.

A decisão foi tomada a partir de procedimentos administrativos que tramitam na Corregedoria. Serão avaliados e analisados diversos documentos como registros de ocorrências e remessa e devolução de autos.

Serão analisados os casos de prescrição em processos, a situação dos custodiados, o respeito à integridade física e moral deles além do cumprimento do horário de expediente e a escala de serviço.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, trata se de um procedimento local.