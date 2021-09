Irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saúde em Bujari vira alvo do MPF

- Publicidade-

O Ministério Público Federal (MPF), Humberto de Aguiar Júnior, abriu um inquérito civil para investigar a suposta aplicação irregular de recursos do Fundo Municipal de Saúde, no município de Bujari. O despacho saiu na edição do Diário Eletrônico de quarta-feira, 22.

A denúncia n.º 1.10.000.000571/2021-85, diz que a investigação é baseada nos autos do Inquérito Civil nº 06.2016.468-0, o qual versa sobre a aplicação indevida dos recursos federais do programa 2015 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) / 20AE – Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde no município do Bujari.

O MPF instaurou um inquérito pelo prazo de 1 (um) ano. O órgão controlador destaca que a gestão municipal da época repassou os valores para a empresa Dental Rio Branco EIRELI.