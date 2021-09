irmãos morrem afogados em Ji-Paraná; bombeiros encontram corpos abraçados

- Publicidade-

Os irmãos Lucas Maia de Souza, 19 anos, e Ricardo Maia de Souza, 10 anos, morreram afogados neste domingo (19), no rio Machado, região do Anel Viário do município de Ji-Paraná.

Eles estavam tomando banho, quando em determinado momento Ricardo, de apenas 10 anos, acabou escorregando em uma pedra e cai na água. Ele não sabia nadar.

Ao avistar o irmão se afogando, Lucas, que também não sabia nadar, acabou pulando, na tentativa de resgatar Ricardo, mas os dois acabaram desaparecendo nas águas.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiro iniciou as buscas ainda no domingo, e conseguiu localizar os corpos dos irmãos, que estavam abraçados, mas no momento do resgaste, o corpo do irmão mais novo acabou se soltando e desapareceu nas águas novamente. Os militares continuam as buscas para localizar o corpo de Ricardo.