IPVA 2022: Conheça as novas regras para obter isenção do imposto

O IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo que deve ser pago anualmente pelos motoristas. Porém, existem situações que garantem a isenção do imposto. As regras mudam de local para local.

Pra começar, existem alguns tipos de isenção para o IPVA . Um deles é a isenção automática destinada as categorias de trabalhadores que tem o veículo como instrumento do trabalho.

Nesta situação podemos inserir os taxistas, mototaxistas, ônibus para transporte escolar e transporte de pessoas com direito diplomático, trens e máquinas agrícolas; maquinário de construção civil, industrial ou no manejo de cargas (como guindastes e empilhadeiras); entre outros. Existe também a isenção de veículos considerados mais antigos.

Mesmo que estas concessões sejam feitas de forma automática, o motorista precisa prestar atenção, pois se isto não acontecer, será preciso solicitá-la através de uma ação declaratória tributária.

Para saber se o veículo está isento para ano seguinte, é necessário verificar as determinações do estado em que foi emplacado.

Confira como fica a isenção do IPVA dos automóveis por estado

Estados Veículos isentos à partir de Acre 20 anos de fabricação Alagoas Fabricação até 31 de dezembro de 2000 Amapá 10 anos de fabricação Amazonas 15 anos de fabricação Bahia 15 anos de fabricação Ceará 15 anos de fabricação Distrito Federal 15 anos de fabricação Espirito Santo 15 anos de fabricação Maranhão 15 anos de fabricação Mato Grosso 18 anos de fabricação Mato Grosso do Sul 20 anos de contribuição Minas Gerais Veículos placa preta Pará 15 anos de fabricação

Paraíba 15 anos de fabricação Paraná 20 anos de fabricação Pernambuco 30 anos de fabricação Piauí 15 anos de fabricação Rio de Janeiro 15 anos de fabricação Rio Grande do Norte 10 anos de fabricação Rio Grande do Sul 20 anos de fabricação Rondonia 15 anos de fabricação Roraima Maquinas agrícolas, ambulâncias, (veículos PCD, incêndio, Consul), Taxis e motos até 160 c.c Santa Catarina 30 anos de fabricação São Paulo 20 anos de fabricação Sergipe 15 anos de fabricação Tocantins 15 anos de fabricação

Isenção por doença

Em caso de doenças do proprietário, os carros novos e usados estão aptos a receber a isenção, porém precisam ser adaptados para o uso do paciente e que tenha a liberação para condução do carro, segundo a aptidão física do requerente e acompanhamento médico.

Doenças que possibilitam isenção do IPVA

Deficiência visual

Deficiência física: monoparesia, tetraplegia, paraplegia, hemiplegia e demais variantes

Paralisia e paralisia cerebral

Autismo

Acidente vascular cerebral

Ser HIV positivo;

Poliomielite

Insuficiência renal

Tendinite crônica

Encurtamento ou amputação de algum membro.