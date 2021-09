Internauta denuncia que animais de rua estão sendo mutilados em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Uma internauta entrou em contato com o Jornal Juruá Informativa, na manhã desta quinta-feira 23, para denunciar que alguns cachorros de rua, de Cruzeiro do Sul, estão sendo cortados e mutilados, somente por diversão. Só no último mês de agosto, ao menos dois cães e um gato apareceram com cortes profundos em formatos e regiões semelhantes do corpo.



“Aqui no bairro do Remanso, é comum ver esse tipo de situação, no princípio eu pensei que era briga de cachorro de rua mesmo, mais depois eu e o meu marido vimos que os animais estavam cortados e outros com a pata quebrada” Disse Marlete

A internauta disse ainda que os cachorros mutilados são mansos e dóceis. Ela acredita que o suspeito tenha se aproveitado disso para agredir os animais sem ser machucado por eles.

De acordo com a Lei 9.605/98, artigo 32, é crime praticar maus-tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Várias condutas podem caracterizar os crimes, tais como o abandono, ferir, mutilar, envenenar entre outros, Denúncias podem ser feitas na delegacia de Cruzeiro do Sul ou Ministério Público.