Internado na UTI, menino de 6 anos que caiu dentro de tacho de leite fervendo trata anemia e infecção

Heliab Barroso Gomes já tomou três bolsas de sangue para combater anemia. Ele está na UTI do Hospital da Criança desde o dia 30 de agosto com queimaduras graves.



Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco, desde o último dia 30, o menino Heliab Barroso Gomes, de 6 anos, que ficou com queimaduras graves ao cair dentro de um tacho de leite fervendo em Capixaba, interior do Acre, também está em tratamento contra uma anemia e infecção.

Segundo a mãe dele, Gersilene Barroso dos Santos, Heliab já tomou três bolsas de sangue desde à semana passada para combater a anemia e reage bem aos antibióticos. O quadro de saúde do menino é estável.

“Ele está estável, mas ainda está na UTI tomando sangue e usando a sonda. Aguarda a avaliação do cirurgião. Não disseram quando será essa avaliação”, resumiu.

A autônoma também não soube explicar ao certo que tipo de infecção o filho apresenta. “Não explicaram o que é, só que é uma infecção devido à queimadura porque está sem proteção”, disse.

Heliab caiu dentro do tacho de leite no dia 26 de agosto no Ramal Zaquel Machado, zona rural de Capixaba, após se desequilibrar. O leite era preparado na lenha para fazer iogurte natural, de onde a família tira parte do sustento. Ele mora em um barraco improvisado montado na parte de trás de uma igreja.

A casa onde ele morava era muito velha e não oferecia segurança e a família deixou o lugar após ter a energia elétrica cortada.

Após a divulgação da situação da família, pessoas de diversas partes do estado começaram a ajudar com doações de dinheiro, sacolões e outros tipos de assistência. Um primo do marido de Gersilene ofereceu a casa para a família se mudar para Rio Branco enquanto Heliab estiver internado.

Primeiro ele foi atendido no hospital de Senador Guiomard, depois transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco e agora está no Hospital da Criança, também na capital. Um dia após dar entrada na unidade ele foi para a UTI da unidade de saúde.