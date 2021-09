Instagram enfrenta instabilidades e fica fora do ar nesta quinta-feira

- Publicidade-

Usuários do Instagram relataram dificuldades para acessar a plataforma na manhã desta quinta-feira (2). Segundo as reclamações, os problemas ocorreram em diversas partes do mundo, incluindo no Brasil. O pico de notificações no site Downdetector, que reúne esse tipo de alerta, aconteceu por volta das 8h20, com mais de 3.000 relatos no país. Logo o assunto se tornou o mais comentado do Twitter

O Instagram divulgou que já está ciente da dificuldade que atinge “algumas pessoas” A equipe do aplicativo afirmou, ainda, que já está trabalhando para normalizar o serviço e pediu desculpas pelo ocorrido.