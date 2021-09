INSEGURANÇA: Vendedor ambulante é feito refém e tem mercadoria roubada na periferia de Rio Branco.

- Publicidade-

Um vendedor ambulante foi alvo de criminosos na tarde desta quarta-feira, 01, quando circulava de carro pelas ruas do bairro Taquari tentando vender, redes, lençóis, tapetes e outros utensílios domésticos.

De acordo com Boletim de Ocorrência, o trabalhador foi rendido por dois homens, um deles armado de pistola que anunciaram assalto, levaram a vítima para uma casa abandonada, enquanto os criminosos renderiam toda a mercadoria do carro do trabalhador.



Fotos:cedidas

Segundo informações da polícia, além de redes lençóis, tapetes, relógios, notebook e outros produtos, os criminosos também levaram o aparelho celular da vítima, em seguida ordenaram ao vendedor que saísse do bairro com seu carro, sem as mercadorias.

E, foi através do rastreio do celular da vítima que a Polícia Militar conseguiu prender em flagrante os dois bandidos e recuperar a mercadoria roubada.