INSEGURANÇA: Homem armado rouba moto de mulher em plena luz do dia, veja vídeo

Na tarde da última sexta-feira, 24, uma moradora do bairro Santa Inês trafegava em sua motocicleta, modelo Biz, quando repentinamente um homem armado cruza a sua frente e aponta uma arma para a cabeça da vítima exigindo a moto, bolsa e capacete.

Toda a cena de horror foi registrada por uma câmera de segurança de um comércio, localizado na rua Edmundo Pinto, bairro Santa Inês, local em que ocorreu o crime.

Nas imagens é possível observar que a mulher trafegava em baixa velocidade e foi surpreendida com o individuo a sua frente de arma em punho. Imediatamente ela salta da moto sai correndo em sentido oposto e arremessa com o capacete para o criminoso.

O ocorrido foi registrado na Delegacia de Polícia e a vítima com ajuda de amigos divulgou as imagens da moto e do criminoso, na tentativa de que alguém faça uma enuncia anônima a Polícia, através do 190.