Aviso é válido para as cidades de Sena Madureira, Rio Branco e Brasileia. Alerta deve durar até a sexta-feira (17) às 10h.

Inmet lança aviso de perigo potencial de chuva forte para três cidades do Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de chuvas para o Vale do Acre nesta quinta-feira (16) e segue até a sexta-feira (17). O aviso diz ainda que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A região afetada deve ser a do Vale do Acre, onde estão localizadas as cidades de Sena Madureira, Rio Branco e Brasileia.

A nota diz ainda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê para esta quinta-feira pancadas de chuvas e trovoadas em todas as regiões do estado.