INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

A vacinação contra a Covid-19 que estava acontecendo em forma de Drive-thru, no antigo estacionamento do Detran, em frente ao 7º BEC, foi suspensa em virtude do calor.

As altas temperaturas registradas sobre as tendas onde se fazem os atendimentos podem colocar em risco a eficácia do imunizante.

Por esse motivo, as vacinas de segunda dose da Coronavac e segunda dose da AstraZeneca que estavam sendo aplicadas no drive-thru, passam a partir desta quarta-feira, 22, para a URAP Eduardo Assmar, localizada na Rua Júlio Camilo de Oliveira, 149 – Bairro Quinze.

Informação repassada pela Prefeitura de Rio Branco.