Influencer Bruna Quirino é morta a facadas pelo marido em São Paulo

- Publicidade-

A digital influencer Bruna Quirino, de 38 anos, foi morta a facadas pelo marido no apartamento onde o casal vivia na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, na noite deste domingo (5). Após o crime, o homem tentou atacar a filha do casal e se matou em seguida.

A jovem tinha 25,4 mil seguidores no Instagram e costumava postar conteúdo relacionado a moda, beleza e cabelo. De acordo com informações da Guarda Municipal, divulgadas pelo G1, a denúncia chegou à corporação por volta das 23h. Ao chegar no local, os agentes encontraram a mulher morta, com o corpo do marido ao lado.

A filha dos dois, de 20 anos, ao ouvir a briga dos pais, saiu do quarto e deparou-se com a mãe esfaqueada. O pai ainda tentou ir para cima dela, mas a jovem se trancou no quarto.

A filha ficou em estado de choque e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde. Ela recebeu alta e retornou à residência.