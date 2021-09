Indígena conquista bolsa para cursar o doutorado nos EUA

Jósimo Constant pertence a Aldeia Barão (AC) e foi aprovado com uma bolsa integral para cursar ciências políticas

ósimo Constant (Kãdeyruya na língua nativa) pertence ao povo indígena Puyanawa da Aldeia Barão, no município Mâncio Lima (AC), fronteira com o Peru. Aos 32 anos de idade o jovem conquistou uma bolsa de estudos integral para realizar o sonho de cursar o doutorado em ciências políticas em uma universidade americana.

O jovem indígena foi aprovado no programa Oportunidades Acadêmicas pelo EducationUSA, órgão ligado ao departamento de estado americano que orienta pessoas que queiram estudar nosSegundo Jósimo, o pai foi a maior inspiração e motivação nos estudos. “Meu pai é professor e desde pequeno me fez me apaixonar pelos estudos e entender a importância da educação para o nosso povo indígena”, conta. Quando criança, Jósimo se familiarizou com o inglês ao ouvir os missionários americanos que visitavam a aldeia. E aos sete anos de idade começou o processo de alfabetização com a língua portuguesa.

história de Jósimo se traduz em determinação e inspiração. Na aldeia em que ele morava, só havia escolas com formação até o quinto ano do ensino fundamental e para continuar os estudos, o jovem precisou aprender a se adaptar na cidade. Com novos sonhos e objetivos, concluiu o ensino médio e ingressou na faculdade. Foi o primeiro indígena a se formar pela UnB (Universidade de Brasília) em Ciências Sociais com bacharelado em Antropologia e Sociologia. Depois concluiu o mestrado em direitos humanos.

“Eu enfrentei muitas dificuldades financeiras e também psicológicas durante os estudos na faculdade”, conta. “Mas eu tinha um objetivo, me formar e dar uma vida melhor para a minha família, meu povo”.