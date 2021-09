Incêndio em eletrônica atinge residência no Bairro da Lagoa em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O incêndio em uma eletrônica no Bairro da Lagoa, situada na Avenida 7 de setembro, em Cruzeiro do Sul, iniciou por volta das 18:40 minutos da noite deste sábado, 04 de setembro.

Devido a chegada rápida do Corpo de Bombeiros, as chamas foram rapidamente contidas e se evitou que o fogo se alastrasse até uma casa que ficava atrás da eletrônica, colada à mesma. Inclusive, as brasas da parede da frente do imóvel, já caiam em cima de duas camas e do cortinado.

Felizmente os danos foram apenas materiais.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.