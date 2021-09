Imagens fortes; Mulher é brutalmente espancada por homem em via pública de Manaus; Veja vídeo

- Publicidade-

MANAUS-AM| Imagens de segurança registraram o momento em que uma mulher é brutalmente espancada por um homem ainda não identificado. Segundo informações divulgadas por testemunhas, o ato criminoso aconteceu neste sábado (04), na rua do Campo, bem em frente à Escola Estadual Ângelo Bittencourt, no bairro do Sato Agostinho, Zona Centro-Oeste da cidade.

O vídeo mostra a mulher jogada ao chão já praticamente desfalecida e mesmo assim o homem continua agredindo-a com bastante agressividade. É possível ouvir a revolta de pessoas que assistiram a ação, porém pessoas que passaram pelo local no momento não ajudaram a vítima.

Ainda não se sabe sobre o estado de saúde da mulher A matéria tem como objetivo a divulgação do vídeo para que se possa localizar o individuo.



Veja vídeo