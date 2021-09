Ildegard Pascoal, Célio Gadelha e Raimundo Castro vão fazer curso no nordeste

- Publicidade-

Os vereadores Raimundo Castro (PSDB), Hildegard Pascoal (PSL) e Célio Gadelha (MDB) estão de malas prontas para uma nova viagem à custa do dinheiro público. Dessa vez, os parlamentares terão como destino a cidade de Natal (RN), bem no litoral brasileiro, onde o sol à pino garante um bom banho de mar.

Os três vereadores foram confirmados pelo vereador N. Lima (PP), presidente da Mesa Diretora da Cãmara Municipal de Rio Branco, para participarem do curso “Elaborando o Orçamento Público Municipal – Noções Gerais e Fundamentos”, entre os dias 21 a 25 de setembro, com saída no dia 20 e retorno dia 26.

Com a designação, os vereadores receberão, cada um, 6/5 diárias, ou seja, o equivalente a R$ 6.107,01. Atualmente, uma diária de vereador equivale a R$ 939,54. Célio Gadelha e Hildegard Pascoal, de quebra, ainda vão levar um assessor, cada um. Os dois custarão mais R$ 6,4 mil para os cofres do Poder Legislativo.

Os privilégios do cargo de vereador

Além do salário de R$ 12 mil, os vereadores de Rio Branco também recebem, segundo a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, auxílio operacional e de recursos humanos para o exercício do mandato de representante do povo, incluindo o total de até 12 assessores cujos salários, somados, podem chegam a R$ 30 mil.

Segundo a Câmara, os 17 parlamentares também têm direito, cada um, à locação de um imóvel onde funciona o gabinete, com limite de R$ 1,6 mil no aluguel. Há ainda à disposição de cada vereador, três veículos, sendo uma caminhonete, um carro de passeio e uma motocicleta. Atrelado a isso, a Câmara Municipal paga até R$ 4 mil em combustível e mais R$ 4 mil em serviços gráficos que podem ser utilizados todos os meses.