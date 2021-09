IDAF e MAPA vão vistoriar bagagens no Aeroporto de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Quem viajar de avião a partir desta terça, 14, saindo de Cruzeiro do Sul, terá as bagagens vistoriadas por técnicos do Ministério da Agricultura- MAPA e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF do Acre. As equipes buscarão por frutos de cupuaçu e cacau in natura, que não podem sair do Acre por causa da praga Moniliophthora roreri , monilíase do cacaueiro, encontrada em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Os passageiros que seguem de ônibus e carro próprio têm as bagagens vistoriadas na Br 364 desde o final de agosto.

A monilíase do cacaueiro

foi descoberta em julho deste ano em Cruzeiro do Sule depois em Mâncio Lima e por causa disso, desde agosto o Acre está em estado de emergência fitossanitária, que permite ações para reforçar as medidas de prevenção e evitar a dispersão da praga.