ICMBio dá aval para construção de estrada que passa por dentro da Serra do Divisor no AC

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, também conhecido por ICMBio, deu “sim” na última terça-feira (14), para o início dos estudos que preveem a expansão da BR-364, visando interligar o Acre até o Peru, mais precisamente em Pucallpa.

Segundo informações divulgadas pelo portal ambiental ((o))eco, este polêmico projeto, idealizado desde meados de 1989 em decorrência do nascimento da área protegida, prevê cortar ao meio os 837,5 mil hectares do Parque Nacional da Serra do Divisor.

Quem deu o aval para a viabilização do licenciamento ambiental foi o diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (Dibio) do ICMBio, o Tenente Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Marcos Aurélio Venâncio.