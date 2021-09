Iapen promove caminhada pela vida com servidores da instituição

- Publicidade-

Caminhando ou correndo, de acordo com o próprio ritmo, servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) participaram, neste sábado, 25, de uma caminhada pela vida. A ação foi desenvolvida pelo Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário (Nasp), em parceria com a Assessoria de Corrida Realize e envolveu servidores do quadro operacional, técnico e administrativo.



O objetivo da instituição foi oportunizar aos servidores um momento de confraternização, promoção da saúde e reflexão sobre a vida. Com a atividade, o Iapen encerrou as ações alusivas ao Setembro Amarelo – mês de prevenção ao suicídio.

A coordenadora do Nasp, Adriana Maia, explicou que a caminhada foi idealizada com base no entendimento de que o foco maior é a saúde e a vida. “Temos que falar de coisas que levem ao bem-estar do servidor. A corrida, a atividade física faz parte da promoção desse bem-estar. É por isso que nós estamos encerrando a campanha Setembro Amarelo com essa caminhada pela vida”, destacou.



“É uma orientação da gestão, que o Nasp esteja cada vez mais fomentando ações como essa. Ações de bem-estar, lazer, esporte, para quebrar um pouco mais da rotina do dia a dia e trazer mais produtividade e disposição para o servidor e, assim, fortalecer a nossa instituição”, ressaltou o diretor operacional do Iapen, Glauber Feitoza.



Para o servidor Thiago Tadeu, o momento se faz importante tanto para a confraternização entre os servidores, como também para a saúde no ambiente de trabalho. “É um momento de confraternização e de celebrar a vida”, disse.

