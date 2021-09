HOSPITALIZADA: ‘Oi, amor da minha vida’, marido agride mulher após receber ligação de amante

- Publicidade-

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e prendeu o acusado nas proximidades

A violência doméstica aconteceu na noite de domingo (26) em uma casa no bairro Lagoinha, região Leste de Porto Velho (RO).

Policiais militares prenderam um homem de 31 anos acusado de agredir a esposa de 21 anos que teve de ser socorrida ao hospital.

Relatos da ocorrência afirmam que o casal estaria na cama no momento em que por duas vezes uma mulher ligou no celular do homem. Na terceira vez a mulher teria dito: “Oi, amor da minha vida”.

Neste momento, a esposa furiosa desferiu um tapa no marido. O homem revidou e agrediu violentamente a mulher no rosto.

Ela sofreu corte nos lábios e foi socorrida a um hospital particular pelo próprio marido.

A vítima informou ainda que no início deste mês já tinha sido agredida pelo marido, mas não registrou ocorrência imaginando que ele fosse mudar.