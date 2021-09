Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, está há 14 dias sem registrar óbitos por Covid-19

- Publicidade-

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha nesta terça-feira, 21, cinco pacientes estão internados na Clínica Covid, desses um é de Cruzeiro do Sul. Na UTI Covid há uma pessoa de Cruzeiro do Sul, nenhum intubado.

Há um total de seis pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas, uma transferência interna da clínica médica Covid para o Pronto Socorro geral e uma transferência interna da UTI Covid para UTI geral. Mais uma pessoa deu entrada na clínica Covid. Há catorze dias, o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul não regista óbitos por Covid-19 e o número de internados segue estável.