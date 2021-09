Homens que decapitaram desafeto em Cruzeiro do Sul pegam mais de cem anos de prisão

- Publicidade-

O Tribunal do Júri de Cruzeiro do Sul, condenou nesta quinta feira, 23, Eduardo da Silva Lima, Paulo Sérgio da Silva Rocha e José Vandisson, a 103 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de José Maria de Souza Lima, em abril de 2018.

Jose Maria foi morto com vários tiros e facadas na virilha e abdômen e teve a cabeça decapitada. A cabeça dele só foi encontrada no dia seguinte ao crime, em outro bairro de Cruzeiro do Sul.

Cinco pessoas participaram do assassinato, sendo que dois menores já julgados

pela Vara da Infância