Homem suspeito de matar mãe e filha que estava grávida, é preso

MANAUS-AM | Equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi acionada por um casal vítima de roubo, conseguindo êxito na prisão de Leonardo Castro de Barros, 24, ocorrido na rua Maçaricos, Comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus.

Por volta das 19h do dia 22/09,equipe da 6ª Cicom ao ser acionada para ocorrência na Rua maçarico, deparou-se com um casal alegando ser vítima de roubo, onde, após anunciar em uma rede social de compras e vendas um videogame PS4 l, acabaram por ser vítima de Leonardo, onde chegou com o simulacro de arma de fogo tipo pistola ,apontando para o casal, levando então o aparelho de videogame PS4 a bolsa da jovem e o aparelho celular.

Ao ser detido pela equipe policial e seu nome ter sido verificado, constatou-se que Leonardo teria um cumprimento de mandado de prisão em aberto por duplo homicídio, tentativa de homicídio, tendo também passagem por roubo, sequestro ,cárcere privado, lesão corporal e ameaça, após a constatação dos fatos, sendo foi conduzido à Delegacia.

ENTENDA| O duplo homicídio teria ocorrido no dia 27/05 deste ano, no bairro Cidade de Deus, em uma banca de churrasco onde trabalhavam as vítimas, Letícia Bruna Osório,15, grávida de 5 meses, morta com três tiros e sua mãe Ruth Osório da Silva assassinado com 7 tiros ,enquanto estaria sentada em uma cadeia cadeira e sua filha, Hanna Lusiane Ozório Chaves ,16 , baleada na região do tórax conduzida ao hospital.

O suspeito foi conduzido para a delegacia especializada em homicídios e sequestros onde prestará esclarecimentos sobre o caso.