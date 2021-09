Homem surta, tenta matar a facadas um desconhecido no meio da rua e é linchado pela população.

- Publicidade-

Rosivaldo Lima de Oliveira , 42 anos, foi linchado por populares após atacar aleatoriamente um motociclista.

A Vítima, que não teve sua identidade revelada, estava em sua motocicleta parado em um sinal vermelho nas proximidades do mercado do bosque, quando Rosivaldo, completamente transtornado pulou em sua moto e lhe esfaqueou pelas costas.

O rapaz que vinha da igreja com sua esposa, nem teve tempo de se defender, mas foi socorrido por populares que partiram para cima do agressor.

O Motociclista foi levado para o Pronto Socorro por um carro particular, enquanto Rosivaldo, que támbem jogou uma pedra em outro veículo foi contido por testemunhas.

O Homem estava visivelmente sob efeito de entorpecente e álcool e extremamente agressivo. Ele sendo linchado pelas testemunhas pois estava muito bravo e querendo bater em todo mundo.

Rosivaldo foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a UPA, de onde foi levado para a Delegacia de Flagrantes pelos Policiais do Primeiro Batalhão, após ser examinado e medicado.

Na bolsa do agressor os polícias não encontraram nenhum documento. Ainda não temos informação se Rosivaldo Lima de Oliveira tem passagens pela polícia.

Apesar do susto, o ferimento nas costas da vítima foi superficial e ele foi liberado para registrar o Boletim de Ocorrência e prestar esclarecimentos.