Homem sobe em poste e morre após levar choque e cair de cabeça

Familiares informaram que Feliciano Pereira de Oliveira, 32 anos, tinha ido visitar uns amigos, na tarde de sábado, 4, quando tudo aconteceu.

Testemunhas disseram que a vítima ia passando na rua, quando algumas pessoas tentavam ligar um fio de eletricidade com uma vara de madeira, quando ele se ofereceu para subir e arrumar.

Sem nenhum equipamento de segurança, nem mesmo com auxílio de uma escada, Feliciano, conhecido como Bily Jack, subiu no poste, levou um choque e caiu de cabeça na calçada.

A ambulância de suporte avançado do SAMU, 01, chegou rapidamente no local e os paramédicos ainda tentaram reanimar o rapaz, mas sem sucesso.

Feliciano, que era morador do Itatiaia, e que também fica na região do Calafate, acabou perdendo a vida em um acidente na rua 9 do Conjunto Aroeira, tentando ajudar outras pessoas.

Polícias Militares alertaram a população para os perigos de fazer qualquer tipo de ligação clandestina nos postes de energia.

A Pericia foi até o local para verificar as circunstâncias do acidente. O corpo foi levado para o IML, de onde será liberado para a família após ser periciado.