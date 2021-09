Homem queima o próprio carro para dar golpe na seguradora, mas é descoberto pela polícia

As apurações identificaram um homem de 56 anos, que teria colocado fogo no próprio veículo, com o objetivo de aplicar o golpe do seguro e obter o recebimento do valor da indenização de aproximadamente R$ 21 mil.

A tentativa de golpe aconteceu no dia 7 de agosto. A ideia era colocar fogo no veículo e depois abandoná-lo na cidade de Timbé do Sul. Os policiais começaram a desconfiar da versão apresentada pelo suspeito, de acordo com o delegado Lucas Fernandes da Rosa, quando leram o registro de ocorrência de comunicação de furto, onde ele teria informado que o caso aconteceu no dia 8 de agosto, um dia após o veículo já ter sido encontrado em Timbé do Sul.

Após vários levantamentos e a análise de laudos periciais foi possível confirmar que o suspeito teria se deslocado até o município de Timbé do Sul, no período noturno, e colocado fogo no próprio carro, registrado um falso boletim de ocorrência de furto e em seguida solicitado o pagamento da indenização a seguradora do veículo.

Com as investigações realizadas pela Polícia Civil, o golpe foi identificado antes do pagamento da indenização e o suspeito indiciado por crime de estelionato.