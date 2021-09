Homem que matou namorado da ex por ciúmes é condenado a mais de 13 anos de prisão no AC

- Publicidade-

Julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (3). Daniel Almeida de Souza só foi preso 6 meses depois do crime.

Por G1 AC — Rio Branco



Daniel matou o namorado da ex por ciúmes

Daniel Almeida de Souza, de 37 anos, foi julgado nesta sexta-feira (3) e condenado a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por ter matado o namorado da sua ex-mulher, Leandro Lima do Carmo, de 26 anos. O crime aconteceu no dia 6 de julho de 2020 e ele só foi presos seis meses depois tentando fugir para Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O julgamento foi na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Daniel vai responder por homicídio causado por motivo torpe, já que foi por ciúmes, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi morta com cinco golpes de faca no Ramal Bom Jesus, Vila Acre, no Segundo Distrito da capital.

Segundo o processo, Leandro namorava com a ex-mulher do Daniel, com quem foi casado com mais de 13 anos. Após pedir separação, a ex-mulher dele começou o relacionamento com a vítima. À polícia, o acusado chegou a dizer que Leandro “soltava piadinhas para ele e que o chamava de corno manso”.

O acusado não tinha antecedentes criminais. A Justiça também decidiu que ele não pode recorrer em liberdade.