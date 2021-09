Homem morto com golpe no pescoço durante bebedeira em bar

- Publicidade-

Souza Filho

Jadenis Rocha Pinto 30, foi assassinado com gargalo de garrafa na noite deste domingo, 5, no bar localizado na Avenida Brasil, na região do Xavier Maia, em Rio Branco.

Informações de populares repassadas a polícia dão conta que Jadenis estava em um bar na companhia de “amigos”. Ainda sem muitas informações sobre os motivos se desentendeu com um desconhecido e entraram em luta corporal.

Uma outra pessoa, amigo do desconhecido entrou na confusão e de posse de uma gargalo de garrafa, desferiu um golpe que atingiu o pescoço de Jadenis. Gravemente ferido a vítima conseguiu correr cerca de alguns metros e caiu. Após ação, os criminosos fugiram do local.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi ao local mas nada pôde ser feito. Jadenis já se encontrava morto.

Segundo o Médico do SAMU, o corte atingiu a veia jugular.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida a guarnição policial fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, porém ninguém foi encontrado.